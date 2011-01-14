Кириленко попросил у Карпачевой пустить его к Луценко

Народный депутат от НУНС Вячеслав Кириленко обратился к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине Карпачевой с просьбой способствовать в получении возможности посещения в СИЗО экс-главы МВД Юрия Луценко.

Как передает УНИАН, об этом Кириленко заявил сегодня в во время ежегодного доклада Омбудсмана в парламенте.

Политик напомнил, что ранее народные депутаты уже обращались с соответствующей просьбой, но Генпрокуратура отказала им в этом.

«Я сейчас здесь публично обращаюсь к Вам еще раз как к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека предоставить возможность мне и другим народным депутатам посетить Луценко в следственном изоляторе, пообщаться и выяснить, в каких условиях он находится. Мы требуем также освобождения Луценко», - добавил он.

В свою очередь Карпачева сказала, что она встречалась с Луценко непосредственно в камере, где он содержится, и внесла представление в суд с требованием изменить ему меру пресечения.