Янукович ждет от Арбузова возобновления гражданского доверия к банкам

Президент Виктор Янукович ожидает от председателя Нацбанка Украины Сергея Арбузова предложений, направленных на осуществление мер по возобновлению доверия граждан к банковской системе государства.

Как передает УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

Глава государства констатировал, что в 2010 году начало возобновляться доверие людей к банковской системе.

«Нужно продолжить работу в этом направлении, и определиться относительно последующей судьбы проблемных финансовых учреждений, а также очертить стратегию развития государственных банков. Я ожидаю от нового руководства, от господина Арбузова предложений в этом направлении», - сказал Янукович.