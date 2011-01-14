Заявлением о кровопролитии Могилев запугивает людей - БЮТ

Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев заявил о возможности кровопролития в Киеве 22 января для того, чтобы уменьшить количество участников митинга, который запланировал провести в этот день Блок Юлии Тимошенко. Об этом журналистам рассказал народный депутат от БЮТ Владимир Яворивский, пишет «Новый регион».

«Сегодня министр заявил, что кто-то там готовит кровь. Это абсолютный бред. Все пройдет мирно, а заявления министра делаются для того, чтобы люди не выходили на Майдан», – сказал Яворивский.

В свою очередь, «регионал» Ярослав Сухой верит словам министра.

«После заявления министра внутренних дел я бы этим дурноголовым, которые пожелают это сделать, посоветовал понять, что все они действительно ответят по закону и будут привлечены к ответственности. Информация, которую он сказал, достоверная. Мы знаем обо всех их планах. Они хотят пролить кровь, чтобы отвлечь внимание людей от тех уголовных дел, в которых замазаны», – сказал Сухой.

Напомним, сегодня, 14 января, министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев заявил, что в МВД располагают информацией о том, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие».