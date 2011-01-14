Националисты перед АП требуют выгнать «сталинистов из МВД»

Возле здания Администрации Президента ряд политических партий и общественных организаций националистического направления проводят акцию против политических репрессий в Украине. В частности, на банковой собрались около 100 активистов ВО «Свобода», Конгресса украинских националистов, ВО «Тризуб» и ВО «Жіноча Січ», пишет УНИАН.

Активисты держат символику своих организаций, а также плакаты с требованиями к власти прекратить политические репрессии относительно представителей оппозиции.

На плакатах, в частности, содержатся требования отставки министра внутренних дел Анатолия Могилева, а также такие надписи: «Прочь сталинистов из МВД!», «Репрессируют патриотов лишь оккупанты», «Свобода» против политических репрессий», «С новым годом строгого режима, Украина!» и тому подобное. Отдельно участники акции протеста выражают требование освободить задержанных правоохранительными органами членов ВО «Тризуб».

Участники пикета также развернули национальный флаг Украины площадью около 50 квадратных метров. Акция проходит активно, решительно, но без нарушений общественного порядка. Сотрудники милиции также ведут себя корректно.

Напомним, 13 января представители Конгресса украинских националистов сообщили, что они хотят «спросить у Президента, где наши парни, и почему им сначала выдвигаются обвинения в терроризме, а затем непонятно в чем, и их не отпускают».