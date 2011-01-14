Литвин поблагодарил депутатов за то, что терпели его целую сессию

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин прогнозирует, что следующая сессия парламента будет очень важной и сложной.

Об этом он заявил сегодня в сессионном зале перед закрытием 7-й сессии ВР, передает УНИАН.

«Она будет требовать от нас особой выдержки, ответственности, толерантности и профессионального подхода к нашей работе. Надеюсь и верю, что мы способны обеспечить именно такую работу, подчинив ей наши партийные позиции», - сказал председатель ВР.

По его словам, на проработке в парламенте находится 1100 законопроектов, из которых 160 готовятся ко второму чтению.

«У нас есть, чем заниматься с 1 февраля», - добавил Литвин.

Спикер также поблагодарил правительство за сотрудничество с парламентом, а также депутатскому корпусу.

«Благодарю, что хоть тяжело, но работали. И благодарю за то, что вы меня терпели эту сессию», - сказал Литвин.