Луценко не жаловался Карпачевой на условия пребывания в СИЗО

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, который сейчас находится в Лукьяновском СИЗО, не жалуется на условия пребывания в изоляторе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Нина Карпачева, пишет «РБК-Украина».

По словам Карпачевой, Луценко находится в камере на три койко-места площадью 9 кв. м, есть радиоточка и телевидение. Она отметила, когда только появилась информация о том, что Луценко угрожает смертельная опасность в СИЗО, она сразу поехала лично проверить условия пребывания.

Отметим Карпачева, также сообщила, что Украина занимает одно из первых мест среди стран - членов Совета Европы по количеству осужденных к лишению свободы.