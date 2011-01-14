Большинство и оппозиция прошли «процесс притирки» - Литвин

На этой сессии Верховной Раде состоялся «процесс притирки» в отношениях между большинством и оппозицией. Об этом во время закрытия 7-й сессии парламента заявил спикер Владимир Литвин, пишет УНИАН.

В частности, по словам Литвина, «у нас состоялся процесс притирки при новых реалиях в отношениях между большинством и оппозицией через конфликты, через противостояние». В то же время он добавил, что в последнюю неделю этой сессии «мы нашли понимание и поддержку друг в друге и приняли необходимые решения».

«Если кто-то из вас недоволен, может предложить что-то лучшее, то флаг с большим древком в руки - предложите и сделайте», - сказал председатель ВР.

Литвин признал, что были в парламенте противостояния «и жесткие».

«Из 58 пленарных заседаний 8 по этой причине не состоялись. Это гораздо меньше, чем было в предыдущий период», - добавил Литвин.

Он отметил, что в связи с этим не рассмотрено около 100 вопросов. По мнению спикера, главной ключевой задачей является «сохранить парламентаризм и, таким образом, сохранить демократию, и, если хотите, сохранить Украину».

Спикер считает, что во время работы парламента необходимо демонстрировать корпоративную солидарность, «тогда у нас, очевидно, будет совсем другая ситуация, тогда с Верховной Радой Украины будут больше считаться».

Он также отметил, что, несмотря на то, что парламент часто «с колес принимал решение, но как только возникает проблема недовольства, то кто виноват – невестка».

«Не стоит, очевидно, нам допускать этого, но к нам будут относиться так, как мы будем позволять относиться к высшему представительскому органу народа».

Напомним, сегодня, 14 января, закрылась седьмая сессия Верховной Рады Украины 6-го созыва.