СНБО могут реформировать уже через неделю

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины ожидают в течение одной-двух недель указа Президента Виктора Януковича о своем реформировании, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свои источники в аппарате совета.

«Мы сейчас находимся в подвешенном состоянии, ожидаем, что в течение одной-двух недель появится указ президента о реформировании аппарата СНБО», – сказал собеседник агентства.

Источнику пока не известно окончательное решение Президента по тому, как именно будет реформирован аппарат, но есть информация, что численность его сотрудников может быть сокращена вдвое и весь аппарат может переехать на улицу Банковую, став фактически техническим подразделением Администрации Президента Украины.

Напомним, глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин ранее заявлял, что в рамках административной реформы планируется сокращение количества заместителей главы Администрации Президента, а также секретаря СНБО.