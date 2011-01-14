Томенко: Никакого кровопролития не будет

Никакого кровопролития в Киеве 22 января 2011 г. во время проведения акций протеста в Киеве не будет. Об этом на брифинге заявил вице-спикер Верховной Рады Украины Николай Томенко, пишет «РБК-Украина».

Томенко отметил, что сегодня во время выступления в ВР министр внутренних дел Анатолий Могилев заявил, что в День Соборности Украины 22 января состоится кровопролитие.

«Я думаю, что министры должны не провоцировать ситуацию, а не допускать провокаций, и если у него есть неопровержимые доказательства того, что произойдет кровопролитие, то тогда он должен дать показания генеральному прокурору, а не выступать в Верховной Раде, и не сеять панику относительно таких мер», - сказал депутат.

Напомним, сегодня, 14 января, министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев заявил, что в МВД располагают информацией о том, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие».