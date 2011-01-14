Бютовцы заподозрили Януковича в «дружбе с однорукими бандитами»

Подписание Президентом Украины Виктором Януковичем закона о относительно усовершенствования законодательства о запрещении игрового бизнеса является актом цинизма. С таким заявление выступила фракция «БЮТ-Батькивщина», сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ.

Отмечается, что за год президентства Януковича «однорукие бандиты» полностью возобновили свои позиции.

«Заведения игорного бизнеса в настоящее время спокойно существуют под видом Интернет-клубов. При этом они имеют к Интернету и кофе такое же отношение, как морская свинка к морю и свинье. Некоторые не скрывают свою настоящую деятельность. Так в Харькове один из Интернет-клубов так и называется - «Рулетка», - заявляют в БЮТ.

В заявлении отмечается, что «однорукие бандиты» оказались сильнее разрекламированной вертикали власти Януковича.

«В «БЮТ-Батькивщина» убеждены, что без масштабного крышевания со стороны власти массовое пренебрежение законодательным запрещением не было бы возможным. Поэтому Янукович, как носитель абсолютной власти в стране, должен нести и абсолютную ответственность за все, что происходит с фактической легализацию игорного бизнеса», - сказано в заявлении.

Напомним, 13 января Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, которым ужесточил ответственность за занятие игорным бизнесом.