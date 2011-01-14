За политубежище Данилишину «регионал» обвинил в коррупции власть Чехии

Предоставление политического убежища экс-министру экономики Богдану Данилишину свидетельствует о коррумпированных связях правительства Тимошенко и европейских чиновников. Об этом журналистам заявил народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, пишет «Украинская правда».

Колесниченко выразил удивление по поводу предоставления политического убежища человеку, «который никогда никуда не избирался, не делал политических заявлений».

«Если такое (решение) произошло, то возникает совершенно закономерный вопрос, что делали представители БЮТ в последние две недели в Совете Европы», - отметил «регионал».

«Если такое решение было принято и господину Данилишину предоставили политическое убежище - это означает, что коррупционная цепочка действий правительства Тимошенко раскинула свои руки и на Европу. А значит, таким решением пытаются европейских коррупционеров избавить от ответственности», - заявил Колесниченко.

Напомним, 13 января Чехия предоставила бывшему министру экономики Украины Богдану Данилишину политическое убежище.