Посольству Украины пока не подтвердили предоставление политубежища Данилишину

Посольство Украины в Чехии еще ждет официального подтверждения от чешской стороны по поводу предоставления бывшему министру экономики Богдану Данилишину политического убежища в этой стране, пишет «Интерфакс-Украина».

«Будем надеяться, что получим эту информацию, но на данное время такого подтверждения у нас нет», - сообщили в дипучреждении.

Там также пояснили, что в этой ситуации речь идет об информации о личности, поэтому Чехия не обязана уведомлять об этом Украину, однако может сделать по собственной инициативе.

Напомним, 13 января Чехия предоставила бывшему министру экономики Украины Богдану Данилишину политическое убежище.