В Карачи из пистолета застрелен телерепортер Валихан Бабар (Фото)

Репортер пакистанского телеканала «Джио-Ньюз» Валихан Бабар, которого застрелили из пистолета неизвестным, который выпустил в журналиста пять пуль в карачинском районе Лиакатабад. Полиция не исключает, что смерть Бабара связана с его профессиональной деятельностью. В этом же районе были убиты еще два человека.

В ушедшем году в Пакистане было убито 16 сотрудников СМИ.

Как сообщает РИА «Новости», также девять человек были убиты и еще около 10 ранены в Карачи, когда группа неизвестных боевиков на мотоциклах открыла огонь по двум пассажирским автобусам в районе Оранджи-Таун. Выстрелы, унесшие жизни еще нескольких человек, звучали и в других районах города, сообщают СМИ.