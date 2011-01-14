В России тоже решили сократить количество правительственных чиновников

Аппарат правительства России будет сокращен на 5 процентов в этом году и еще на 15 процентов - в последующие два года. Такое распоряжение подписал премьер-министр Владимир Путин - по указу президента России Дмитрия Медведева, пишет радио «Свобода».

Согласно указу, подписанному Медведевым в начале года, сокращение коснется, помимо аппарата правительства, чиновников Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, а также служащих в Федеральном собрании.

Напомним, 9 декабря 2010 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал указ «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», согласно которому было сокращено количество министерств, а их штат должен будет уменьшиться на 30%.