Испанская прокуратура обвинила украинца в геноциде

Испанская прокуратура предъявила 90-летнему американцу украинского происхождения Ивану (Джону) Демьянюку обвинения в причастности к геноциду и преступлениям против человечества во время работы охранником в фашистском концентрационном лагере Собибор.

По информации испанского суда, в лагере содержались 155 испанцев, 60 из которых не выжили, передает РБК.

Прокуратура выпустила ордер на арест и экстрадицию обвиняемого из ФРГ по окончании немецких судебных разбирательств. В Германию подозреваемый был выдан американскими властями в марте 2009 г., после того как нашлось старое удостоверение военнослужащего СС, выписанное на имя Демьянюка. Отметим также, что слушания прерывались уже восемь раз из-за состояния здоровья обвиняемого. Последний раз это произошло в Мюнхене, когда Демьянюк был госпитализирован из-за резкого падения гемоглобина в крови.

В общей сложности Демьянюк подозревается в причастности к убийствам более 100 тыс. человек в концентрационных лагерях Треблинка, Собибор и других. Сам подозреваемый обвинения в свой адрес отвергает.

Демьянюк в 1942 г. попал в фашистский плен, где принес присягу СС и был зачислен в отряды хиви - подразделения по борьбе с партизанами и охране концентрационных лагерей. После окончания войны он обратился в лагерь для беженцев в южнонемецком городе Ландсхут, получив впоследствии от американской администрации материальную помощь как «жертва фашистского режима». До 1952 г. Демьянюк работал в разных городах Германии, после чего вместе с женой и дочерью эмигрировал в Америку и в 1958г. получил американское гражданство.

В 1988 г. Демьянюк был приговорен к смертной казни судом в Израиле, куда его экстрадировали из США по запросу из Тель-Авива, но в 1993 г. был оправдан.