Украина разрекламирует свой потенциал по СNN

На телеканале СNN с понедельника, 17 января, будет транслироваться реклама Украины, как страны с большим туристическим и инвестиционным потенциалом.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Александр Курдинович, передает РБК-Украина.

«Мы начинаем проведение широкой рекламной кампании Украины за границей с целью продвижения международного имиджа нашей страны. Мы, как Госкомтелерадию, принимали активное участие в разработке концепции этой рекламной кампании, и хочу сказать о проведении рекламных компаний на телеканале CNN, CNN-International, который транслируется по всему миру, а также СNN, который транслируется на территории США и Канады», - отметил Курдинович.

Он также сообщил, что при помощи проекта «Ukraine. All about U»«миру будет продемонстрирован мощный инвестиционный и туристический потенциал Украины».

По словам первого заместителя председателя Госкомтелерадио, в рамках упомянутой компании на телеканале СNN будут демонстрироваться два 30-секундных ролика. Эта компания продлится до конца апреля 2011 г.

На вопрос о стоимости данной кампании А.Курдинович не ответил, отметив, что это ему «не известно».