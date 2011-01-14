«Зеркало недели» юридически сбежало от Лазаренко

15 января выйдет первый выпуск нового еженедельника «Зеркало недели. Украина».

Об этом сообщил главный редактор «Зеркала недели» Владимир Мостовой, передает «Украинская правда».



«Редактором «Зеркала недели. Украина» будет Юлия Мостовая. Я так решил», - добавил он.



В свою очередь Мостовая заявила: «Наш коллектив перешел почти в полном составе в «Зеркало недели. Украина». В «Ормосе» (компания-владелец «Зеркала недели») с технической необходимости осталось несколько человек».

По ее словам, решение учредить юридически новое издание было вызвано длительными недоразумениями с потомками американского соучредителя «Зеркала недели» Юрия Орликова, который умер в 2007 году, а также с посягательствами Павла Лазаренко на владение частью газеты.



«Когда Юрия не стало, для нас это была очень большая человеческая потеря, и стало понятно, что его потомки не будут инвестировать в газету и не будут поддерживать ее», - отметила она.

«Мы объяснили им, что согласимся на продажу их доли только в случае, если речь о профессиональном западном медиаинвесторе. Но они все время предлагали нам неприемлемых кандидатов», - сказала Мостовая.

По ее словам, экс-премьер Лазаренко, который в свое время через доверенных лиц приобрел у Орликова 40% компании, владевшей его долей в «Зеркале недели», продолжал попытки, в частности в судебном порядке, вернуть частичный контроль над изданием.



«Цивилизованные медиаинвесторы не хотели иметь дело с газетой, в которой есть хотя бы тень Лазаренко. К самостоятельному выживанию мы уже давно привыкли, но угрозы, которые над нами висят, какие-то швейцарские фонды, какие главы службы безопасности, посягающие на проценты потомков Орлика - это нас не устраивает», - пояснила Мостовая.



«Учредителями компании, которая выдает новый еженедельник, является семья Мостовых», - говорится в сообщении.



По словам Мостовой, в дальнейшем планируются некоторые изменения в формате издания и его интернет-версии, однако пока что детали не разглашаются.