Кабмин опровергает «японские тезисы» Тимошенко

На встрече с представителями японских СМИ экс-премьер-министр Юлия Тимошенко прибегла к «откровенной лжи».

Так сообщает УНИАН со ссылкой на информацию Кабинета министров Украины.

Екс-премьер, в частности, заявила, что «деньги, полученные от сотрудничества с Японией в рамках «Киотского протокола» никогда не списывались со специального счета Министерства экологии».

Для опровержения этого заявления Кабинет Министров Украины отменил гриф «Для служебного пользования» относительно ряда правительственных актов, среди прочих и относительно распоряжения КМУ № 1049-р «О пополнении единого казначейского счета», которое Юлия Тимошенко подписала 9 сентября 2009 года.

Дословно премьер-министр распорядилась: «С целью пополнения единого казначейского счета срочно осуществить конвертацию 200 миллионов евро, которые поступили от продажи частей установленного количества выбросов парниковых газов в соответствии с Киотским протоколом, в национальную валюту через Национальный банк по его официальному курсу».

«Следовательно, - делает вывод пресс-служба Кабмина, - ни о каких целевых программах, ни о каком целевом использовании «экологических денег» не шла речь. В результате провальной бюджетно-финансовой политики единственный казначейский счет находился в критическом состоянии, и для его пополнения Тимошенко использовала деньги, полученные от Японии исключительно на экологические программы».

На Грушевского настаивают, что таким образом, Юлия Тимошенко продолжает попытки ввести в заблуждение не только граждан Украины, но и зарубежных партнеров, чем продолжает наносить вред государству.