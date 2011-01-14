Литвин: политикам нужно перестать «лакировать» исторических личностей

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что в настоящее время политикам необходимо меньше вести дискуссий относительно присвоения тому или другому лицу звания Героя Украины.

Как передает УНИАН, об этом Литвин заявил сегодня в интервью телеканалу «Рада».

«Мне грустно, смешно и горько иногда смотреть, когда политики разворачивают баталии относительно тех или других событий, по отношению к тем или другим фигурам, и относительно которых у них как минимум поверхностное представление», - сказал Литвин.

По словам спикера, сегодня вполне понятно, что бывший Президент Украины Виктор Ющенко «на прощание» принял соответствующий указ относительно Степана Бандеры и, очевидно, без соблюдения каких-то процедурных правил. «Я не знаю, чем мотивировалось решение судов, но я думаю, что именно исходя из того, что не соблюдены соответствующие правила, и было принято решение», - сказал Литвин.

По его словам, тем или другим отличием героев не отмечают. «Если человек воспринимается, то ему не нужны подпорки в виде тех или других наград, а если не воспринимается, то так оно и будет», - сказал он.

Более того, отметил Литвин, некоторые фигуры не требуют, чтобы их представляли «в лакированном виде».