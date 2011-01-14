Президент Туниса распустил правительство

Президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али распустил правительство и призвал к досрочным выборам.

Выборы президент предлагает провести в течение полугода, передает Радио Свобода.

По всей стране уже несколько дней проходят массовые акции с требованием немедленной отставки президента. Манифестанты протестуют против повышения цен на продукты питания и роста безработицы.

В пятницу в столице страны - городе Тунис полиция применила слезоточивый газ для разгона 5-тысячной демонстрации.

Туристические фирмы проводят эвакуацию туристов из Туниса.

По данным правозащитников, в столкновениях в Тунисе погибли уже 66 человек.