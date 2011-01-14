Беларусь обвиняет в митингах протеста Польшу и Германию

Беларусь сегодня обвинила Польшу и Германию в попытке отстранить от власти Президента Александра Лукашенко организацией массовых протестов в декабре.

Заявление обнародовала официальная газета президентской администрации «Советская Белоруссия», передает РБК.

В заявлении говорится, что немецкие и польские секретные службы спланировали эти протесты, а Польша даже учила оппозиционных активистов.

По данным издания, для реализации замысла в Беларусь направили организаторов и средства.

Напомним, страны ЕС осудили жестокий разгон демонстраций в день выборов Президента Беларуси 19 декабря прошлого года. Тогда были задержаны сотни активистов оппозиции.