Зорян Шкиряк: Заявление Могилева – циничное запугивание граждан Украины

Сегодняшнее заявление министра внутренних дел Украины Анатолия Могилева является очередным циничным запугиванием граждан Украины в преддверии празднования Дня Соборности. Об этом заявил лидер ГО «Новый Киев», глава Социально-Христианской партии Зорян Шкиряк, сообщили в пресс-службе политика.

«Сегодняшнее заявление министра внутренних дел Украины,господина Могилева в Верховном Совете можно расценивать как очередное циничное запугивание граждан Украины в преддверии празднования Дня Соборности 22 января», - заявил З. Шкиряк

«Я считаю, что такие, ничем не обоснованные, заявления со стороны высшего должностного лица недопустимы, и носят откровенно провокационный характер. Очевидно, что нынешняя власть боится людей и прикладывает все усилия, чтобы максимально снизить любые проявления гражданской активности.

В том, что они сегодня готовы пойти на любые крайние меры по отношению к своим согражданам, ни у кого сомнений не вызывает. Но я хочу напомнить представителям власти, что 22 января, День Соборности Украины – это праздник единения страны. А запланированный на 22 января митинг на Софиевской площади носит исключительно мирный характер».

Говорить о «кровопролитии» в праздничный для каждого патриота своей страны день могут говорить только те, кто знает или готовит такие действия», - подчеркнул лидер «Нового Киева».

Зорян Шкиряк так же отметил, что, несмотря на все эти заявления, митинг состоится, и ничто не помешает собраться людям вместе, чтоб конституционным способом отметить этот важный в истории Украины день.

«Я убежден, что каждый сознательный гражданин, независимо от политических симпатий, должен присоединиться и принять участие в этой акции», - подытожил политик.