Янукович призвал не злоупотреблять арестами

Президент Виктор Янукович обратился к правоохранителям и судьям Украины с требованием не допускать злоупотребления правом на аресты.

Об этом он сообщил во время встречи с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Ниной Карпачевой, передает «Украинская правда».

Янукович попросил правоохранителей и судей «применять эту меру только как исключительную меру пресечения».

При этом Президент обратил внимание на необходимости неукоснительного соблюдения правоохранителями и судьями требований Конституции, норм Уголовно-процессуального кодекса, других законов и, особо подчеркнул Президент, решений Европейского Суда по правам человека.

Карпачева подчеркнула важность позиции Президента относительно принятия в парламенте закона о доступе к публичной информации.

Кроме того, Президент и омбудсмен обсудили проведение всеобщей амнистии, которой в Украине не было два года.