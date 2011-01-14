Янукович призвал не злоупотреблять арестами

Президент Виктор Янукович обратился к правоохранителям и судьям Украины с требованием не допускать злоупотребления правом на аресты.
Об этом он сообщил во время встречи с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Ниной Карпачевой, передает «Украинская правда».
Янукович попросил правоохранителей и судей «применять эту меру только как исключительную меру пресечения».
При этом Президент обратил внимание на необходимости неукоснительного соблюдения правоохранителями и судьями требований Конституции, норм Уголовно-процессуального кодекса, других законов и, особо подчеркнул Президент, решений Европейского Суда по правам человека.
Карпачева подчеркнула важность позиции Президента относительно принятия в парламенте закона о доступе к публичной информации.
Кроме того, Президент и омбудсмен обсудили проведение всеобщей амнистии, которой в Украине не было два года.