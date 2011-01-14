Ходорковскому сидеть до 2017 г. - суд

Бывший глава НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский и экс-руководитель МФО «МЕНАТЕП» Платон Лебедев по новому приговору будут находиться в местах заключения до 2017 года, заявили в Хамовническом суде Москвы.

«Согласно приговору суда срок назначенного наказания истекает у Ходорковского и Лебедева в 2017 году», - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева.

Она отметила, что срок, который вместе с решением по первому делу составляет 14 лет заключения, начинает исчисляться с момента задержания Ходорковского и Лебедева в 2003 году.

Лебедева задержали 3 июля 2003 года, Ходорковский был задержан 25 октября 2003 года.