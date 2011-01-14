Украина должна пересмотреть законопроект «О языках» - ОБСЕ

Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам национальных меньшинств Кнут Воллебек, рекомендует украинским властям воздержаться от рассмотрения законопроекта «О языках» в его нынешнем виде, передает РБК.

В частности, в письме Воллебека отмечается: «Несмотря на то что я отмечаю несколько положительных аспектов, законопроект о языках содержит также ряд существенных недостатков. В целом проект закона не предусматривает урегулирование языкового вопроса в Украине таким образом, чтобы это соответствовало правам национальных меньшинств согласно международным стандартам, не предусматривает поддержание баланса между интересами различных социальных групп и не способствует интеграции и стабильности украинского общества».

По мнению Воллебека, контрпродуктивный с точки зрения стабилизации украинского общества проект закона, скорее увеличит, а не уменьшит напряжение между носителями разных языков и углубит существующий раскол в обществе.

«Как отмечалось в ходе наших предыдущих встреч и переписки, по моему убеждению, проведение широких и прозрачных консультаций с участием представителей национальных меньшинств, различных лингвистических групп, и гражданского общества в целом может способствовать достижению общественного компромисса и обеспечить защиту и уважение, как интересов государства, так и сообществ», - отметил Воллебек.

Напомним, законопроект «О язиках» внесли в прошлом году на рассмотрение ВР Украины народные депутаты Александр Ефремов (Партия регионов), Петр Симоненко (КПУ) и Сергей Гриневецкий (блок Литвина). В свою очередь, негативную оценку документу дали научный совет Национального университета «Киево-Могилянская академия», Институт украинского языка НАНУ, Институт политических и этнонациональных исследований им. Кураса Национальной академии наук Украины и Институт языкознания им. Потебни.