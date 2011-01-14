Прокуратура подтвердила законность закупки харьковских скамеек

Прокуратура подтвердила законность процедуры закупки скамеек, установленных на станции метро «Алексеевская» в Харькове.

Об этом говорится в сообщении директора Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Виктории Лукашовой, распространенном «Украинской правдой».

По ее словам, Харьковская межрайонная транспортная прокурора провела проверку по запросу мэра Харькова Геннадия Кернеса и установила отсутствие нарушений в процедуре закупки 10 конструкций скамеек для метро «Алексеевская».

«Сумма, согласно заключенному договору и фактически перечисленным средствам, составила 288 тыс. грн», - сказано в сообщении.

«Харьковской межрайонной транспортной прокуратурой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела относительно служебных лиц КП «Харьковский метрополітен» в связи с отсутствием в их действиях признаков состава преступления», - сообщила Лукашова.

Напомним, ранее для метрополитена закупили скамейки стоимостью 288 тыс. грн.