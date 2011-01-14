МИД Чехии: Не исключено, что дело Данилишина - политическое

Экс-министр экономики Богдан Данилишин преследуется в Украине за осуществление своих политических прав и свобод.

Об этом говорится в решении Министерства внутренних дел Чехии относительно предоставления политического убежища Данилишину, текст которого есть у «Украинской правды».

«После оценивания данных, предоставленных заявителем и их сравнения с данными о стране происхождения, административный орган сделал вывод, что в своей стране заявитель преследуется за осуществление своих политических прав и свобод, согласно § 12, буква а) закона о предоставлении политического убежища, и что ему необходимо предоставить политическое убежище», - говорится в тексте.

В документе отмечается, что рассматривая заявление Данилишина, административный орган, в первую очередь, обосновывался на его показаниях, и лишь после этого - на информации, выясненной на протяжении проведения административного расследования политической ситуации и безопасности, а также состояния соблюдения прав человека в Украине.

«А именно, базировался на сообщении МИД США о соблюдении прав человека в Украине за 2009 год с 11.03.2010 года, на данных Министерства иностранных дел Чешской Республики, на Сообщении организации Freedom House «Свобода в мире – Украина» за 2009 год и на актуальных данных, которые касаются ситуации в Украине», - сказано в документе.

«Учитывая современную ситуацию в Украине нельзя исключать того, что уголовное дело против заявителя мотивировано политически, как плата за его предыдущую политическую деятельность, или путем криминализации его личности власть пытается ограничить его возможную дальнейшую политическую деятельность», - добавляется в решении.

В документе отмечается, что решение министерства возможно обжаловать на протяжении 15 дней с момента его получения через краевой суд того края, в котором после объявления решения иностранному гражданину разрешается проживать.