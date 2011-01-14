Ассанж не просил убежища в Швейцарии

Основатель веб-сайта Wikileaks Джулиан Ассандж не просил политического убежища в Швейцарии, сообщила в пятницу на пресс-конференции глава МИД Швейцарии Мишлин Кальми-Рей.

«До сих пор мы не получали такой запрос», - передает ее слова Интерфакс.

Напомним, основатель веб-сайта Wikileaks заявил на пресс-конференции 5 ноября 2010 года о том, что он рассматривает возможность получения политического убежища в Швейцарии.

Между тем, впоследствии Ассандж никогда не подтверждал свое желание получить политическое убежище в Швейцарии.