МВД не будет препятствовать участию в акциях 17 и 22 января - Могилев

14 января 2011, 20:17

Министр внутренних дел Анатолий Могилев объясняет, что распоряжение об усилении безопасности граждан во время заявленных оппозицией акций протеста 17 и 22 января издано с целью избежания возможных провокаций, и заверяет, что милиция не будет препятствовать приезду граждан на эти мероприятия.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Могилева.

«Задания и обязанность милиции - заботиться о соблюдении правопорядка во время массовых мероприятий, о том, чтобы предотвращать возможные провокации. В связи с тем, что Министерство внутренних дел получило информацию о возможных провокациях во время общественных акций, запланированных на 17 и 22 января, наша обязанность - сделать все, чтобы защитить безопасность граждан», - отметил министр.

Именно с этой целью, объяснил Могилев, «было издано распоряжение, реализация которого имеет одну цель - защитить безопасность граждан».

«Трактовать это распоряжение как такое, что якобы должно помешать гражданам приезжать на какие-либо массовые акции – это провокация, сознательное искажение фактов и попытка создать искусственный ажиотаж вокруг темы запланированных оппозицией протестов. Я расцениваю подобные заявления как безответственные и антигражданские», - заявил министр внутренних дел.

Напомним, сегодня сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, ссылаясь на указание МВД, которое есть в его распоряжении, заявил, что министерство планирует ряд мероприятий по недопущению из регионов в столицу автобусов с участниками акций, намеченных на 17 и 22 января.

По словам Захарова, 17 января в Киеве по инициативе политических партий, движений, общественных организаций запланировано проведение акции протеста с требованием закрытия уголовных дел против активистов «Налогового Майдана».

Также, напомнил правозащитник, 22 января отмечается День Соборности Украины. В этот день по инициативе представителей ВО «Батьківщина» и других политических организаций запланировано проведение альтернативных мероприятий.

В связи с этим МВД планирует «взять на контроль получение информации относительно выезда организованных групп и отдельных граждан в столицу государства», сказал Захаров.

Среди прочего, согласно полученной правозащитниками информации, планируется «принять меры по недопущению выездов технически неисправного автотранспорта, предназначенного для перевозки участников мероприятий».

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