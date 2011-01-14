Данилишин хочет вернуться в Украину

Экс-министр экономики Богдан Данилишин намерен доказать свою правоту и вернуться в Украину.

Об этом он сказал после того как был выпущен на свободу по решению городского суда столицы Чехии, передает «Украинская правда».

«Я всегда намеревался возвращаться в Украину. Я думаю, что я докажу свою правоту и свою невиновность по обвинениям, которые против меня высказаны», - заявил он.

«То, что против меня выдвинуты безосновательные обвинения следует из действующего законодательства, принятого в Украине, и действовавшего в период 2008-2010 годов», - заявил он.

Данилишин считает, что он, как министр экономки «не нарушал законодательства и всегда был законопослушным гражданином».

«То, что возбуждено против меня, на мой взгляд, является политическим обвинением и преследованием за свои политические убеждения, которые я высказывал, будучи министром экономики», - заявил бывший чиновник.

Данилишин уточнил, что предоставление ему политического убежища в Чехии «важный политический шаг для обеспечения защиты личности, требующего такой международной защиты».

Он уточнил, что «когда к нынешним не предъявляются такие же обвинения, как к прежним чиновникам, то это уже явно свидетельсвует о политической обоснованности и выглядит, как политический интерес к прежней власти».

«Я чувствую, что Чехия уже, учитывая то, что она является членом Европейского Союза, действительно на своей территории утверждает принципы международного права, принципы демократии, и я бы хотел, чтобы в ближайшее время такие же принципы свободы и демократии буди и у нас, в Украине. К сожалению, сейчас я этого сказать не могу», - заявил Данилишин.

Бывший министр считает, что предоставление ему политического убежища является вполне понятным.

«Если я был на посту министра экономики, то, согласно закону «О Кабинете министров», должность министра вообще является политической, и то, что я был политическим деятелем, это однозначно», - заявил Данилишин.

Бывший чиновник уточнил, что намерен жить в Праге и заниматься «научной деятельностью, деятельностью в области экономической политики, деятельностью в области международной экономики».