В Тунисе произошел государственный переворот - оппозиция

Оппозиция заявляет, что в Тунисе произошел государственный переворот.

Об этом в интервью телеканалу BBC World News заявил лидер тунисской партии «Движение обновления» Махмуд Бен Ромдхан, передает РБК.

«Согласно последней информации, которой я располагаю, президент Зин эль-Абидин Бен Али больше не находится у власти, в стране произошел переворот», - заявил Ромдхан, отметив, что не уверен в истинности данной информации.

Ранее президент Туниса принял решение распустить правительство из-за беспорядков. Согласно информации в местной прессе, президент страны может назначить досрочные выборы через 6 месяцев.

Напомним, в Тунисе проходят массовые демонстрации, протестующие требуют отставки президента. 10 января 2011 г. власти приказали закрыть все школы и университеты. В стране был введен комендантский час.

Недовольство населения страны вызвано высоким уровнем безработицы среди молодежи и растущими ценами на продовольствие. По официальным данным, в результате массовых беспорядков в Тунисе погибли 23 человека, хотя представители оппозиции заявляют, что погибших гораздо больше. Для разгона демонстрантов у здания Министерства внутренних дел в столице - Тунисе - правоохранительные органы применили слезоточивый газ.