Янукович уволил ряд замминистров

Президент Виктор Янукович уволил четырех замминистров.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте Президента.

Янукович уволил Леонида Ефименко с должности замминистра юстиции.

Также уволены со своих должностей первый замминистра топлива и энергетики Сергей Чех и замминистра топлива и энергетики Владимир Макуха.

Кроме того, Дмитрий Мормуля освобожден от должности замминистра охраны окружающей природной среды.

Другим указом Президент назначил Макуху замминистра энергетики и угольной промышленности - руководителем аппарата.

В свою очередь Ефименко возглавил Государственную регистрационную службу.