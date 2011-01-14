Янукович уволил ряд замминистров

Президент Виктор Янукович уволил четырех замминистров.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте Президента.
Янукович уволил Леонида Ефименко с должности замминистра юстиции.
Также уволены со своих должностей первый замминистра топлива и энергетики Сергей Чех и замминистра топлива и энергетики Владимир Макуха.
Кроме того, Дмитрий Мормуля освобожден от должности замминистра охраны окружающей природной среды.
Другим указом Президент назначил Макуху замминистра энергетики и угольной промышленности - руководителем аппарата.
В свою очередь Ефименко возглавил Государственную регистрационную службу.