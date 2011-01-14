Президенты России и Польши обсудили расследование катастрофы под Смоленском

Президенты России и Польши обсудили дальнейшие действия по расследованию авиакатастрофы польского президентского самолета под Смоленском.



Как сообщила пресс-служба Кремля, в телефонном разговоре Дмитрий Медведев и Бронислав Коморовский подтвердили планы по проведению совместных траурных мероприятий, посвященных годовщине трагедии, передает Радио Свобода.



Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «неполным» обнародованный в среду доклад Межгосударственного авиационного комитета, в котором ответственность за случившееся возлагается на пилотов. По словам Туска, при работе над докладом были учтены далеко не все замечания польских экспертов.



В результате катастрофы под Смоленском 10 апреля прошлого года погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.