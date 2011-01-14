Ющенко призвал Януковича прекратить «собачьи бои»

Президент Виктор Янукович в 2011 году должен предложить формулу политического диалога в стране.

Об этом заявил экс-президент Виктор Ющенко в эфире 5 канала, передает «Украинская правда».

«Я ожидаю, что президент страны предложит формулу политического диалога для тех сил, которые мы называем парламентские и внепарламентские», - сказал он.

«Это миссия президента, а не ходить каждую пятницу на «собачьи бои» на украинском телевидении, для того чтобы рвать нацию», - уточнил экс-президент.

Кроме того, Ющенко считает, что в 2011 году необходимо изменить «языковую политику, гуманитарную политику в смысле нашей истории и вернуться ближе к культуре».