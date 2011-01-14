Милиция отпустила «тризубовца» под подписку

Глава Днепропетровской ячейки «Тризуб» Сергей Борисенко, задержанный милицией по подозрению в подрыве памятника Сталину в Запорожье, отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает организация«Днепроград», передает «Украинская правда».

Борисенко сообщил, что из Запорожья сотрудники СБУ перевезли его в Кривой Рог для проведения следственных действий.



Отпущены на свободу под подписку о невыезде уже четверо «тризубовцев»: трое днепропетровцев - Дмитрий Ярош, Ростислав Винарь и Сергей Борисенко, и киевлянин Андрей Тарасенко.

Еще троих «тризубовцев» - Филиппа Тарана, Романа Хмару и Василия Лабайчука - милиция удерживает в Запорожье.

Как известно, по подозрению в уничтожении памятника Сталину в Запорожье милиция задержала более 10 представителей национально-патриотических организаций.

Украинские правозащитники и представители оппозиции считают взрыв в Запорожье провокацией.