Сегодня отпустят Немцова и Лимонова

Сегодня, 15 января, выйдут на свободу после 15 суток ареста российские оппозиционеры Борис Немцов и Эдуард Лимонов.

Ожидается, что первым около шести вечера изолятор покинет Эдуард Лимонов. Часом позже из-под стражи выпустят Бориса Немцова, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Напомним, оппозиционеры были задержаны 31 декабря. Э.Лимонова посадили в милицейскую машину прямо возле его дома, Б.Немцова - сразу после согласованного митинга на Триумфальной площади в защиту конституционных прав. Им дали 15 суток соответственно за хулиганство и неповиновение сотрудникам милиции.