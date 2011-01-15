Ющенко считает, что экс-премьеры затянули с реконструкцией музея Шевченко

Третий Президент Украины Виктор Ющенко обвинил бывших премьер-министров в том, что они затягивали с реконструкцией музея Тараса Шевченко. Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Музей Шевченко в 2005 году был закрыт на ремонт. 90% работ было сделано, на финальную часть надо было 30 миллионов - это было мое условие при каждом разговоре с премьер-министром», - отметил Ющенко.

Он убежден, что Шевченко сегодня больше всех объединяет Украину. «И не ходить шесть лет на место его памяти - это антиукраинская политика», - подчеркнул Ющенко.

«У нас премьер-министр смотрит на бюджет, как на собственную кассу. Политически не выгодно - значит нецелесообразно», - сказал политик. По словам Ющенко, в этом можно упрекнуть и премьера Виктора Януковича, и Юлию Тимошенко.

Напомним, в августе 2010 года Президент В.Янукович открыл обновленный дом-музей Тараса Шевченко в Шевченковском национальном заповеднике в Каневе. Он высоко оценил проведенные ремонтно-реставрационные работы и создание новой экспозиции.