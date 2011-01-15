Литвин едет в Турцию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 16-18 января посетит с официальным визитом Турецкую Республику.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, согласно программе визита, предусмотрены встречи В.Литвина с Президентом Турции Абдуллахом Гюлем, спикером турецкого парламента Мехметом Али Шахином, Премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, спикер встретится с губернатором Стамбула и с Генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Напомним, в ноябре во время встречи с В.Литвином председатель Большого национального собрания Турции выразил большие надежды относительно официального визита украинского спикера в Турцию.