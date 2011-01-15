Обама и Саакашвили поговорили об экономическом развитии Грузии

Президенты США и Грузии Барак Обама и Михаил Саакашвили во время не объявлявшейся заранее встречи обсудили вопросы экономического развития Грузии, а также совместную работу в Афганистане.

«Президент США встретился с президентом Грузии Михаилом Саакашвили после церемонии памяти Ричарда Холбрука. К разговору присоединился и вице-президент Джо Байден», - говорится в сообщении Белого дома, сообщает Газета.ru.

В пятницу вечером в Вашингтоне прошла церемония прощания со спецпредставителем США по Афганистану и Пакистану Ричардом Холбруком, скончавшимся в конце прошлого года. О встрече Саакашвили с Обамой ранее сообщали грузинские СМИ, в графике президента США встреча не значилась

«Президент выразил благодарность президенту Саакашвили за то, что тот приехал в Вашингтон на мемориальную службу и за орден, которым он посмертно наградил Ричарда Холбрука», - сообщил Белый дом.