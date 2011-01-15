Шварценеггер сказал, что потерял $200 млн на посту губернатора

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что работа на благо жителей штата обошлась ему в двести миллионов долларов.

Именно столько, по его словам, он мог заработать, снимаясь все это время в голливудских кинофильмах, сообщает Би-би-си.

«Но оно того стоит», - сказал Шварценеггер.

Экс-губернатор также пожаловался на то, что из-за работы уделял очень мало времени семье.

Тем не менее, многие в Калифорнии остались недовольны деятельностью Шварценеггера: он оставил штат в предбанкротном состоянии.