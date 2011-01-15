Янукович поедет в Японию

В понедельник президент Виктор Янукович совершит свой первый в 2011 году зарубежный визит — в Японию. За четыре дня Янукович встретится в Токио с императором Акихито, поговорит с премьером Каном, выступит на совместном бизнес-форуме и расскажет преподавателям и студентам Киотского университета о ситуации в Украине, сообщает Сегодня.

Главная цель — инвестиции. Как заявил глава АП Сергей Левочкин, Янукович обсудит с японцами возможность привлечения инвестиций и технологических ресурсов Японии для развития инфраструктуры и осуществления масштабных совместных проектов в рамках проведения у нас Евро-2012. «Это перспективное направление. К примеру, аэропорт «Борисполь» во многом модернизировался за японские деньги. Хотя Япония и не входит в десятку стран-лидеров по иностранным инвестициям», — говорит экономист Александр Жолудь.