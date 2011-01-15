«Наша Украина» пожаловалась на антиукраинский курс России

Партия «Наша Украина» обратится в международные структуры относительно ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев в России.

Как сообщили «Главреду», «Наша Украина» будет поддерживать соотечественников в России, будет использовать международные механизмы отстаивания прав украинцев. «Вместе мы обращаемся в Совет Европы, ОБСЕ другие международные организации относительно нарушения культурно-образовательных прав украинского меньшинства в России», - отмечает президиум партии.

«Наша Украина» и мировое сообщество будут предпринимать совместные действия для возобновления достойной жизни украинской национальной общины в России.

Партия также обращается к Министерству иностранных дел Украины должным образом отреагировать на заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и способствовать «Нашей Украине» защитить права украинских граждан в РФ.

В заявлении напоминается, что 13 января Лавров на официальном уровне обнародовал настоящие причины ликвидации в ноябре прошлого года Верховным судом России Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.