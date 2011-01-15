ЕС призывает тунисцев к спокойствию

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон и член Европейской комиссии по вопросам расширения и добрососедства Штефан Фюле высказались за мирную реализацию демократических устремлений тунисского народа.

«Исходя из этого, мы призываем все стороны продемонстрировать сдержанность и сохранять спокойствие, чтобы избежать новых жертв и насилия», - говорится в заявлении представителей ЕС, распространенном Интерфаксом.

Отметив, что ЕС внимательно следит за событиями в Тунисе, они выразили поддержку и понимание тунисскому народу и подчеркнули важность диалога. Эштон и Фюле заявили о готовности Евросоюза помочь найти «надежное демократическое решение» кризисной ситуации.