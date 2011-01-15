Как Данилишина выпускали из чешской тюрьмы (ВИДЕО)

14 января экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин был выпущен на свободу в Праге. Под арест он был взят 18 октября 2010 года.

Как заявил бывший украинский чиновник, он намерен доказать свою правоту и вернуться в Украину.

«Я всегда намеревался возвращаться в Украину. Я думаю, что я докажу свою правоту и свою невиновность по обвинениям, которые против меня высказаны. То, что против меня выдвинуты безосновательные обвинения следует из действующего законодательства, принятого в Украине, и действовавшего в период 2008-2010 годов», - заявил он.

Богдан Данилишин, первые минуты после освобождения в Праге (рядом – адвокат Марина Махиткова), 14 января 2011 г.

Как сообщает «Украинская правда» , бывший министр считает, что предоставление ему политического убежища является вполне понятным.

«Если я был на посту министра экономики, то, согласно закону «О Кабинете министров», должность министра вообще является политической, и то, что я был политическим деятелем, это однозначно», - заявил Данилишин.

Бывший чиновник уточнил, что намерен жить в Праге и заниматься «научной деятельностью, деятельностью в области экономической политики, деятельностью в области международной экономики».