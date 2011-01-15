«Репортеры без границ» осуждают визит милиции к Билозерской

«Репортеры без границ» осуждают милицейский рейд на киевский дом журналистки-блогера Елены Билозерской, проведенный 12 января, в результате которого у нее была незаконно изъята вся техника, включая фото- и видеокамеры, компьютеры, мобильные телефоны и другое профессиональное оборудование.

Об этом идет речь в пресс-релизе этой организации, переданном УНИАН.

«Репортеры без границ» отмечают, что по данным милиции, основанием для проведения обыска стало то, что Билозерская принимала участие в распространении через Интернет видео, где зафиксирован поджог одного из киевских офисов Партии регионов. Но статья 17 Закона «О государственной поддержке СМИ и социальной защите журналистов» определяет: «Служебная деятельность журналиста не может быть основанием для его ареста, задержания, а также изъятия собранных, обработанных, подготовленных им материалов и технических средств, которыми он пользуется в своей работе».

В сообщении также отмечается, что Билозерской, дом которой уже дважды обыскивали в прошлом году, не позволили даже позвонить по телефону адвокату во время этого обыска, который продолжался больше шести часов. Ее родителей допросила милиция утром во время обыска, а саму ее допрашивали вечером того же дня.

Наконец, милиция согласилась вернуть журналистке ее мобильный телефон, принтер, и сканер, но у них до сих пор находятся ее компьютеры, фото- и видеокамеры, отмечают «Репортеры без границ».

«Мы глубоко сожалеем, что с Билозерской снова ведут себя как с подозреваемой, тогда как она лишь информировала общество как журналист», - заявляют «Репортеры без границ». «Мы призываем украинскую милицию уважать закон, и вернуть журналистке ее профессиональное оборудование. Их действия представляют серьезную угрозу свободе СМИ, и, похоже, направлены на запугивание журналистов и поощрение их к самоцензуре», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, обыск у Билозерской был проведен в рамках расследования поджога киевского офиса Партии регионов 31 декабря. Билозерская, которая часто передает информацию об акциях протеста и беспорядках, получила е-мейл со ссылкой на видео, выложенное на Youtube. На видео видно, как двое молодых людей бросают бутылку, скорее всего, с коктейлем Молотова, в окна здания. Она выставила ссылку на своем блоге. В то же время Билозерская осудила это нападение.