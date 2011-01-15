В Тунисе арестовали родственников экс-президента

В Тунисе арестованы несколько родственников свергнутого президента Зин эль-Абидина Бен-Али. Среди них - зять политика, Сахер Матери, один из самых известных тунисских бизнесменов, передает УНИАН.

В Тунисе произошел государственный переворот. Президент - 74-летний З.Бен Али бежал из страны. До этого президент успел ввести в стране чрезвычайное положение, распустить парламент и объявил о досрочных парламентских выборах. После этого стало известно, что власть в Тунисе перешла к премьер-министру Мохамеду Ганнуши.

Массовые беспорядки, вызванные высокими ценами на продовольствие, неудовлетворительными социальными условиями, безработицей среди молодежи и коррупцией, в Тунисе начались еще в декабре 2010 г. Волнения унесли несколько десятков жизней. Только за прошлую ночь были убиты 13 человек.

З.Бен Али в 1987 г. сам пришел к власти в результате военного переворота и объявил о том, что страна будет следовать «подлинно демократическим курсом». Он бессменно управлял Тунисом в течение 23 лет.