Небо над Тунисом по-прежнему закрыто

Тунисский аэропорт «Монастир», куда выполняет регулярный рейс «Трансаэро», закрыт, сообщил «Интерфаксу» в субботу пресс-секретарь авиакомпании Сергей Быхал.

Очередной борт авиакомпании должен вылететь в Тунис в воскресенье из Москвы. «Если «Трансаэро» получит информацию о том, что аэропорт открыт, получит разрешение на вылет, то она вылетит в любое время и заберет туристов независимо от того, что ее рейс назначен на воскресенье», - подчеркнул Быхал.

В министерстве спорта, туризма и молодежной политики сейчас проходят оперативные совещания по ситуации с российскими туристами в Тунисе.