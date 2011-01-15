Милиция по-прежнему уверена в кровопролитии 22 января

У милиции есть оперативная информация о том, что часть оппозиции готовит кровопролитие во время массовых акций 22 января.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, передает «Украинская правда».

«Речь идет о том, что у нас есть оперативная информация — некоторые оппозиционеры хотели бы, чтобы массовые акции переросли в кровопролитие», - сказал он.

«Однако милиция, безусловно, этого не допустит. Вы понимаете, что такое оперативная информация — то есть у нас есть сигналы о таких настроениях и высказываниях среди части оппозиции. Но реализовать их на деле мы не дадим», - добавил он.

В свою очередь оппозиция отрицает, что готовит силовые мероприятия.

Более того, оппозиционеры обвиняют в возможных провокациях именно МВД, которое может попытаться таким образом дискредитировать организаторов акций протеста.

«Провокации могут готовить только правоохранительные органы, если об этом сказал Могилев, значит, он их и готовит», — заявил БЮТовец Андрей Шкиль.

«Могу гарантировать, что это будет мирное торжественное шествие от Михайловской до Софиевской площади и митинг. Это не та дата, которая может вызвать кровопролитие. Если милиция не привлечет криминальные элементы, все пройдет мирно», - добавил он.

Напомним, 22 января планируются шествия и митинги, самая массовая акция пройдет на Майдане или на Софиевской площади. Туда уже пригласила своих сторонников через СМИ лидер БЮТ Юлия Тимошенко.