ЕС: Украинское руководство - как провинившийся школьник

Украинская сторона оказалась подготовленной ко всем ремаркам комиссара Европейского союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле во время его недавнего визита в Украину.

Об этом «ЗН. Украина» сообщил один из участников переговоров со стороны ЕС.

«Украинское руководство приняло образ школьника, понимающего, что он провинился, однако продолжающего играть роль невинного и наивного ребенка», — сказал он.

По словам собеседника издания, как только представитель Евросоюза выразил беспокойство по поводу уголовного преследования оппозиционных политиков, украинские визави сразу же парировали: но вы ведь сами призываете к правосудию, вот мы и действуем в русле ваших призывов. Как только зашла речь о свободе собраний, сразу же напоминание: но собрался же новый Майдан, когда в парламенте рассматривался новый Налоговый кодекс.

Вместе с тем, участник переговоров отметил, что «украинская власть прекрасно понимает последствия своего поведения, хоть и играет пока в свою игру».

По его словам, ситуация в Украине пока не достигла того рискованного уровня, когда нужно переходить на язык санкций. Но и нынешней реакции ЕС, говорит участник переговоров, достаточно для того, чтобы в Украине осознали: закрывать глаза на внутриполитические проблемы страны, выбивающей у еэсовских столиц четкую европерспективу, никто не будет.