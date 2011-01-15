Грищенко: 2011 год - ключевой для евроинтеграции Украины

С точки зрения европейской интеграции Украины 2011 год будет ключевым.

Об этом встатье для «Зеркала Недели. Украина» пишет министр иностранных дел Константин Грищенко.

«Сегодня для надежд есть реальные причины, а важное происходит уже сейчас. Например, кто мог бы еще недавно подумать, что в условиях выраженных изоляционистических тенденций в европейской политике ЕС серьезно начнет говорить об условиях открытия своих границ с Украиной! Но вот тебе, пожалуйста, черным по белому: план действий Украина-ЕС об отмене безвизового режима, принятый 22 ноября в Брюсселе», — напоминает он.

По словам дипломата, знаковость этого документа — тройная.

«Во-первых, он содержит набор очень конкретных требований к Украине, выполнение которых позволит сделать чрезвычайно существенный шаг в направлении евроинтеграции. Во-вторых, он является знаком нового прагматизма европейской политики Украины: мы сосредотачиваем усилия не на том, что будет политически важным завтра, а на том, что практически важно сегодня, причем для каждого украинца, который путешествует по Европе. И, в-третьих, впервые за много лет Евросоюз, хотя и без энтузиазма, но все же начинает употреблять с Украиной речь не односторонних политических требований, а двусторонних, достаточно конкретных

обязательств», — указывает Грищенко.

«Успешная Украина может стать европейской неожиданностью, нестандартным ответом относительно перспектив европейского расширения. И в этом еще одно общеевропейское измерение «украинского вопроса», — отмечает глава украинского внешнеполитического ведомства.